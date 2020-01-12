Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянам дали советы по профилактике болезни Альцгеймера. Роспотребнадзор рекомендует регулярно делать физические упражнения, сообщается на сайте ведомства.

"Регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%. Более того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что физактивность помогает не только предотвратить и другие типы деменции, но и способствует нормализации сна и снижению уровня тревоги у пожилых людей.

Также снизить риск развития Альцгеймера позволяет регулярная умственная деятельность, полноценный сон, а также умение справляться со стрессом.

Болезнь Альцгеймера – это необратимое прогрессирующее расстройство головного мозга, при котором происходит ухудшение памяти, мышления, познавательных способностей, речи и способности ориентироваться. Как правило, это заболевание встречается у людей старше 65 лет.

Ранее ученые выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов. Они выделили три этапа старения человека. Первый этап наступает в 34 года, второй – в 60 лет, третий – в 78. Деление объясняется сдвигами в белках жидкой части крови, которые происходят в организме человека в определенном возрасте, отметили специалисты.