Ученые назвали три этапа старения человека

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Американские ученые из Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты проанализировали белки плазмы крови более 4 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 95 лет. Они обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых.

В связи с этим исследователи выделили три этапа старения человека. Первый этап наступает в 34 года, второй – в 60 лет, третий – в 78. Такое деление объясняется сдвигами в белках жидкой части крови, которые происходят в организме человека в определенном возрасте.

Ранее журналист китайского портала Sohu посчитал, что россиянки стареют быстрее, чем китаянки. Причем не имеет значения, в какой стране они живут. По его словам, после замужества россиянки посвящают все свое время мужу и детям, поэтому не следят за своей внешностью так, как раньше. Другим важным фактором является генетика.

