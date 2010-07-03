Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

10:02

Ученые назвали три этапа старения человека

наука медицина

Фото: РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Американские ученые из Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты проанализировали белки плазмы крови более 4 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 95 лет. Они обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых.

В связи с этим исследователи выделили три этапа старения человека. Первый этап наступает в 34 года, второй – в 60 лет, третий – в 78. Такое деление объясняется сдвигами в белках жидкой части крови, которые происходят в организме человека в определенном возрасте.

Ранее журналист китайского портала Sohu посчитал, что россиянки стареют быстрее, чем китаянки. Причем не имеет значения, в какой стране они живут. По его словам, после замужества россиянки посвящают все свое время мужу и детям, поэтому не следят за своей внешностью так, как раньше. Другим важным фактором является генетика.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика