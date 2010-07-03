Китайский журналист назвал причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu посчитал, что россиянки "стареют быстрее", чем китаянки. Причем не имеет значения, в какой стране они живут.

По его словам, после замужества россиянки посвящают все свое время мужу и детям, поэтому не следят за своей внешностью так, как раньше. Другим важным фактором является генетика.

"Русские девушки относятся к восточнославянскому этносу, поэтому они высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет", – отмечает он.

Журналист также подчеркивает, что в условиях сурового климата люди привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами, что сказывается на скорости старения организма.

Автор статьи считает, что проблемы можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. "Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни", – заключает он.

Ранее психолог Инна Паустовская объяснила, почему лишь 13% россиянок считают себя красивыми. По ее словам, российские девушки недовольны своей внешностью из-за стереотипных установок, которые передаются из поколения в поколение.

Как полагает специалист, на девушек давит страх, что мужчины не будут обращать внимание на ум и душу. Не менее влиятелен стереотип о том, что красивые девушки не отличаются интеллектом, добавила психолог.

