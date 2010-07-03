Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:25

Китайский журналист назвал причины быстрого старения россиянок

общество за рубежом

Журналист китайского портала Sohu посчитал, что россиянки "стареют быстрее", чем китаянки. Причем не имеет значения, в какой стране они живут.

По его словам, после замужества россиянки посвящают все свое время мужу и детям, поэтому не следят за своей внешностью так, как раньше. Другим важным фактором является генетика.

"Русские девушки относятся к восточнославянскому этносу, поэтому они высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет", – отмечает он.

Журналист также подчеркивает, что в условиях сурового климата люди привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами, что сказывается на скорости старения организма.

Автор статьи считает, что проблемы можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. "Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни", – заключает он.

Ранее психолог Инна Паустовская объяснила, почему лишь 13% россиянок считают себя красивыми. По ее словам, российские девушки недовольны своей внешностью из-за стереотипных установок, которые передаются из поколения в поколение.

Как полагает специалист, на девушек давит страх, что мужчины не будут обращать внимание на ум и душу. Не менее влиятелен стереотип о том, что красивые девушки не отличаются интеллектом, добавила психолог.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика