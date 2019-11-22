Ученые назвали причину преждевременного старения мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Метаболический синдром у людей среднего возраста может стать причиной преждевременного старения мозга. К такому выводу пришли специалисты из Гарвардской медицинской школы в Бостоне. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как отмечается, метаболический синдром связан с ожирением, гипертонией, повышенным уровнем сахара и холестерола в крови.

Более 2,1 тысячи человек в возрасте от 37 до 55 лет прошли МРТ-сканирование и тесты на логическое мышление.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что у людей с метаболическим синдромом размер мозга меньше, чем у здоровых.

По словам медиков, такие люди больше других подвержены риску развития рака, деменции или болезни Альцгеймера.

Чтобы избежать метаболического синдрома, специалисты рекомендуют диету с потреблением рыбы, фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Ранее ученые сообщали, что легкие физические упражнения способствуют улучшению работы мозга. Исследование проводилось на мышах и клеточных линиях человеческого мозга. В ходе исследования ученые заявили, что физические упражнения в комплексе с антиоксидантной добавкой стимулируют развитие памяти у человека. Также благодаря данному комплексу можно замедлить старение мозга, уточняют специалисты.

При этом ученые добавили, что одним из наиболее частых неврологических симптомов является нарушение когнитивных функций. Они уточнили, что от 3 до 20% лиц старше 65 лет имеют проблемы в виде нарушения памяти.

