Названы средства для активного улучшения работы мозга

Легкие физические упражнения способствуют улучшению работы мозга. Об этом сообщает Дни.ру со ссылкой на MedicalXpress.
Отмечается, что исследование проводилось на мышах и клеточных линиях человеческого мозга. В ходе исследования ученые заявили, что физические упражнения в комплексе с антиоксидантной добавкой стимулируют развитие памяти у человека. Также благодаря данному комплексу можно замедлить старение мозга, уточняют специалисты.
При этом ученые добавили, что одним из наиболее частых неврологических симптомов является нарушение когнитивных функций. Они уточнили, что от 3 до 20% лиц старше 65 лет имеют проблемы в виде нарушения памяти.
Ранее ученые сообщали, что все аэробные виды спорта приносят больше пользы человеческому здоровью, чем остальные виды упражнений. Так, ученые из Бельгии обнаружили, что обычная зарядка омолаживают клетки человека и заставляет их вырабатывать полезные белки.
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