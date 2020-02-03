Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

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Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут инициировать развитие злокачественного новообразования во рту человека. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам директора Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ирины Макеевой, раны в полости рта являются потенциальными очагами болезни.

"Опасность представляют сломанные зубы, которые царапают и травмируют слизистую оболочку, а также коронки из разнородных металлов, между которыми протекает электрический ток, разнородные протезы", – заявила специалист.

Макеева объяснила, что раны в полости рта могут провоцировать возникновение округлых или линейных образования на слизистой оболочке рта. Именно они впоследствии могут преобразоваться в злокачественные ткани.

Для качественной диагностики врач порекомендовала проверяться у стоматолога примерно раз в полгода, если нет текущих жалоб. При таком графике выявить онкологическое заболевание в области головы и шеи можно еще на ранних стадиях.

Ранее сообщалось, что ученая группа под руководством Ирины Макеевой разработала инновационный ополаскиватель для ротовой полости. В новом средстве содержится биологический аналог лактоферрина человека – вещества, которое в человеческом организме отвечает за счистку налета и микробных пленок с зубов.

