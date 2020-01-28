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Общество

10:21

В РАН изобрели инновационный ополаскиватель для полости рта

общество медицина наука

Фото: depositphotos/pressmaster

Инновационный ополаскивать для ротовой полости изобрели сотрудники Института биологии гена Российской академии наук (РАН) и Института стоматологии Сеченского университета. Об этом сообщает News.ru.

Группа специалистов проводила испытания под руководством директора Института стоматологии Ирины Макеевой в течение пяти лет. Их разработка содержит биологический аналог лактоферрина человека. Именно это вещество ответственно за счистку микробных пленок с зубов, языка, миндалин и ротовой полости в целом.

Лактоферрин, который в природе содержится в грудном молоке, участвует в формировании иммунитета человека. Полоскание, в которое добавлено данное вещество, не изменяет цвет зубов и является биобезопасным, а также подходит для людей с протезами.

"Назначение нового ополаскивателя – предупреждать развитие патологических изменений в полости рта. А если они уже наступили – останавливать их дальнейшее развитие", – подчеркнул ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Голдман.

Более того, как отметил специалист, обычный ополаскиватель для рта уничтожает бактерии, которые вырабатывают оксид азота, задействованный в обмене веществ и регуляции уровня сахара в крови.

Ранее эксперты Роскачества опровергли информацию о пользе йогуртов, которые, как указывают производители, "богаты кальцием". Специалисты удостоверились, что суточную норму кальция продукт не охватывает.

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