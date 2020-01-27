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Общество

10:25

Названы регионы с самым дорогим и дешевым мясом

общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты Росстата выяснили регионы с наиболее дорогим и дешевым мясом. Об этом сообщает портал News.ru.

Наибольший ценовой прирост эксперты отметили у баранины, за исключением бескостного мяса. За килограмм баранины брали 422 рубля, что на 13 процентов выше, чем в 2018 году. Кроме того, дороже стала и говядина – самая низкая цена на данный продукт была в Туве (266 рублей), а самую высокую установили в Камчатском крае (554 рубля).

Замыкает тройку наиболее подорожавших видов мяса индейка. Средняя цена на это мясо варьировалась от 362 до 376 рублей за килограмм (это указывает на рост в четыре процента).

Как заявили в Росстате, снизилась фактически только стоимость свинины. Данная тенденция коснулась как костного, так и бескостного мяса. При этом в пределах страны стоимость на данный продукт может достигать и 210 рублей (в Чувашии) и 565 рублей (на Чукотке).

Ранее сообщалось, что российские ученые планируют выпустить на рынок искусственную конину. По предварительным оценкам, первая такая котлета должна появиться на прилавках через три года.

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