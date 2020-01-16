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Общество

16:53

Мясо в России продолжит дешеветь

экономика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цены на мясо в России продолжат снижаться в 2020 году. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.

Специалист заявил, что на данный момент в РФ сохраняется тренд на увеличение производства мяса (объемы экспорта замороженного мяса и субпродуктов из России превысил 300 тысяч тонн), а также наблюдаются факторы роста предложения и усиления конкуренции.

"Прежде всего, упала резко стоимость свинины. Сегодня в опте она стоит приблизительно на 25 процентов ниже, чем осенью 2014 года, и тянет за собой мясо птицы. Эти подешевевшие виды мяса не дают подорожать говядине", – заявил Юшин.

Ожидается, что средние цены на свинину в 2020 году снизятся на 5–7 процентов. В 2019 году, например, этот показатель был на уровне 2,2–2,3 процента. Мясо птицы же за аналогичный период подешевело на 3,5 процента.

Подорожание специалисты зафиксировали в отношении охлажденного и мороженого мяса индейки, включая разного рода разделки. Речь идет о росте в 5,7 процента. Аналогичную тенденцию отметили в изменении цен на говядину. А наибольший рост цен затронул баранину – 13,3 процента.

Ранее стало известно, что ученые из России планируют разработать искусственное мясо лошадей. Для этого необходимо использовать стволовые клетки, причем в процессе производства будут исключены антибиотики и иные препараты. Первую котлету могут вырастить через три года.

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