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Москва 24

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Общество

12:20

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Диетолог рассказала, какому мясу стоит отдать предпочтение

Курица или говядина. Какому виду мяса отдать предпочтение
общество еда эксклюзив

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Особых преимуществ у птицы перед другими видами мяса нет. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

"По вредности и курица, и говядина примерно одинаковые. Если мы говорим о говядине и курице одной категории жирности. В говядине больше холестерина, нежели в птице, поэтому, возможно, люди чаще покупают мясо курицы и индейки", – объясняет эксперт.

Мясо птицы уступает говядине вот в чем: для роста птиц кормят специальными кормами, различные факторы роста, которые помогают вырастить курицу за 1–1,5 месяца. Все эти стимуляторы, когда едим мясо, получает и наш организм.
Анна Белоусова
член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов

Эксперт добавляет, что в говядине и свинине больше витаминов группы В, в которых люди сейчас очень нуждаются. Но при этом, уверена Белоусова, в той же говядине больше холестерина.

"Если человеку требуются ограничения в холестерине, сердечникам например, то ему придется довольствоваться мясом любым два раза в неделю, но не чаще. Если наблюдаются проблемы с почками, то лучше отдать предпочтение говядине, поскольку в мясе молодой птицы много пуриновых оснований", – рекомендует диетолог.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать мясо курицы и отказываться от говядины и свинины.

Эксперты оценили изменение спроса на мясо в стране за десять месяцев 2019 года, а затем сравнили с аналогичным периодом минувшего года. Средний чек покупки на мясо курицы вырос на девять процентов, а на свинину, напротив, упал на четыре процента. При этом цены на кур охлажденных и мороженых снизились с 152 рублей в январе до 144 рублей в октябре.

По мнению аналитиков, россияне переходят на курицу, поскольку это мясо является самым доступным по цене. Кроме того, все большую популярность получает мода на здоровый образ жизни, а мясо птицы менее жирное, чем свинина.

Ранее в столичных магазинах начали продавать растительное мясо. Речь идет о фарше и котлетах бренда Beyond Meat. Стоит такая продукция как мраморная говядина – около 3 000 рублей за килограмм. "Мясо" сделано из гороховой муки и кокосового масла. Производители уверяют, что по вкусу оно неотличимо от натурального и идеально подходит для бургеров.

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Соболева Илона

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