Россияне отказываются от свинины и переходят на курицу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россияне стали чаще покупать мясо курицы и отказываться от говядины и свинины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование оператора фискальных данных.

Эксперты проследили изменение спроса на мясо в стране за десять месяцев 2019 года, а затем сравнили с аналогичным периодом минувшего года. Средний чек покупки на мясо курицы вырос на 9%, а на свинину, напротив, упал на 4%. При этом цены на куры охлажденные и мороженные снизились с 152 рублей в январе до 144 рублей в октябре.

По мнению аналитиков, россияне переходят на курицу, поскольку это мясо является самым доступным по цене. Кроме того, все большую популярность получает мода на здоровый образ жизни, а мясо птицы менее жирное, чем свинина.

Ранее в столичных магазинах начали продавать растительное мясо. Речь идет о фарше и котлетах бренда Beyond Meat. Стоить такая продукция как мраморная говядина – около 3000 рублей за килограмм. "Мясо" сделано из гороховой муки и кокосового масла. Производители уверяют, что по вкусу оно неотличимо от натурального и идеально подходит для бургеров.

