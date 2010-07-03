Названы города России с самой дешевой и дорогой шаурмой

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Аналитики российской IT-компании сравнили стоимость шаурмы в различных городах страны и назвали места, где это блюдо стоит дешевле и дороже всего. Об этом сообщает РБК.

Самая дорогая шаурма продается на Сахалине (236 рублей), в Санкт-Петербурге (189 рублей), Новгородской (187 рублей) и Ленинградской областях (182 рубля). В Москве стоимость шаурмы в среднем составляет 145 рублей. Дешевле всего шаурма стоит в Чувашии и Курганской области (100 рублей), а также в Курской области (101 рубль).

Средняя стоимость шаурмы в России в текущем году выросла на 1 рубль и составила 143 рубля.

Эксперты также выяснили, что чаще всего шавермой это блюдо называют в торговых точках в Новгородской и Ленинградской областях. "Вопреки расхожему мнению, наименование "шаверма" используют всего 15% заведений в 33 регионах России", – отмечается в исследовании.

Ранее диетолог Антонина Стародубова посоветовала любителям шаурмы готовить ее дома. Она добавила, что шаурма, приготовленная из жирного мяса с добавлением большого количества майонеза, кетчупа или других подобных по составу соусов, уже не будет полезной для здоровья.

