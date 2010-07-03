В закусочных Германии запретили название донер-кебаб

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Власти немецкого города Веймар запретили название донер-кебаб и предложили использовать новое – "гриль в плоском хлебе". Об этом сообщил портал infranken.de.

Распоряжение указывает обязательную технологию создания продукта. Устанавливается, что в готовом изделии должна быть рублена баранина или говядина, причем доля фарша не должна превышать 60 процентов. Добавлять в мясо разрешено соль, яйца, специи, масло, лук, молоко и йогурт.

Владельцы закусочных в городе недовольны решением властей и считают, что новые правила могут снизить узнаваемость знаменитой уличной еды. К тому же, новая технология может спровоцировать удорожание продукта.

Распоряжение администрации Веймара руководствуется документом федеральной комиссии по пищевым продуктам, который был принят почти 20 лет назад. Эксперты отмечают, что новая инициатива может быть связана с последними успехами националистической партии "Альтернатива для Германии" в федеральной земле Тюрингия, которая выступает за защиту немецкого.

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