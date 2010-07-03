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В Национальной мясной ассоциации рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы

Если очень хочется. Эксперт рассказал, где можно покупать шаурму

общество эксклюзив

17:23

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Фото: depositphotos/bratova

Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников прокомментировал Москве 24 ситуацию с массовыми нарушениями среди предприятий, продающих шаурму. Ранее столичный Роспотребнадзор нашел нарушения у 98 процентов предприятий, продающих шаурму. По словам Синельникова, если после таких результатов потребитель все еще хочет приобретать продукт, то должен хотя бы обращать внимание на внешний вид самого заведения и человека, который будет подавать его.

"Выбирать следует точки продаж, где внешне можно оценить, что все-таки там должны быть минимальные условия. Если у человека нет шапочки на голове, фартука или грязные руки, надо понимать, какие могут быть последствия", – сказал эксперт.

Однако даже такой подход не может обеспечить полной безопасности, напоминает специалист, поскольку в общепите всегда нужно учитывать человеческий фактор.

Если сотрудник пришел больной и может заразить продукцию, тут уже зона ответственности собственника заведения, чтобы у него такие работники не выходили. Наличие медкнижки не гарантирует безопасности от таких вот глупостей, которые иногда присутствуют.
Максим Синельников
замруководителя Национальной мясной ассоциации

Синельников подчеркнул, что хозяева предприятий, реализующих шаурму, обязаны следить за своими сотрудниками и тем, что они производят. "Владелец заведения должен обеспечить такую программу действий со стороны своих работников, чтобы контроль безопасности в цепочке производства, подачи, хранения и реализации продукции был максимальный", – пояснил эксперт.

Специалист также добавил, что если у потребителя возникают какие-то сомнения по тому или иному заведению, то лучше доверять своему чутью.

"Можно один раз попробовать, и если вы один раз усомнились в качестве, то не покупайте там больше. Потребитель должен своим кошельком определить тех, кто действительно занимает достойное место на рынке, а кто нет", – заключил Синельников.

Ранее московское управление Роспотребнадзора выявило массовые нарушения при изготовлении и реализации шаурмы в предприятиях уличной сети с мая по август. Контроль усилился после жалоб покупателей и пищевых отравлений.

Сотрудники ведомства проверили 66 объектов общепита, занимающихся изготовлением и продажей шаурмы. Из них в 65 были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Около половины исследованных проб готовой пищевой продукции и сырья не отвечало требованиям по микробиологическим показателям. В частности, в смывах с рук персонала, инвентаря, оборудования были найдены бактерии кишечной палочки.

Было изъято из оборота и утилизировано более 600 килограммов сырья и готовой продукции.

В 34 случаях предприятия были опечатаны после установления нарушений.

В суды направлено 53 административных материала на приостановление деятельности торговых объектов. Деятельность 23 объектов приостановлена на срок от 30 до 90 суток. В одном из случаев суд ограничился вынесением наказания индивидуальному предпринимателю (ИП), он был оштрафован на 1 000 рублей.

Материалы 29 дел находятся на рассмотрении в районных судах. В отношении 28 юрлиц и ИП вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 655 тысяч рублей.

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