В Национальной мясной ассоциации рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы

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Фото: depositphotos/bratova
Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников прокомментировал Москве 24 ситуацию с массовыми нарушениями среди предприятий, продающих шаурму. Ранее столичный Роспотребнадзор нашел нарушения у 98 процентов предприятий, продающих шаурму. По словам Синельникова, если после таких результатов потребитель все еще хочет приобретать продукт, то должен хотя бы обращать внимание на внешний вид самого заведения и человека, который будет подавать его.
"Выбирать следует точки продаж, где внешне можно оценить, что все-таки там должны быть минимальные условия. Если у человека нет шапочки на голове, фартука или грязные руки, надо понимать, какие могут быть последствия", – сказал эксперт.
Однако даже такой подход не может обеспечить полной безопасности, напоминает специалист, поскольку в общепите всегда нужно учитывать человеческий фактор.
Синельников подчеркнул, что хозяева предприятий, реализующих шаурму, обязаны следить за своими сотрудниками и тем, что они производят. "Владелец заведения должен обеспечить такую программу действий со стороны своих работников, чтобы контроль безопасности в цепочке производства, подачи, хранения и реализации продукции был максимальный", – пояснил эксперт.
Специалист также добавил, что если у потребителя возникают какие-то сомнения по тому или иному заведению, то лучше доверять своему чутью.
"Можно один раз попробовать, и если вы один раз усомнились в качестве, то не покупайте там больше. Потребитель должен своим кошельком определить тех, кто действительно занимает достойное место на рынке, а кто нет", – заключил Синельников.
Ранее московское управление Роспотребнадзора выявило массовые нарушения при изготовлении и реализации шаурмы в предприятиях уличной сети с мая по август. Контроль усилился после жалоб покупателей и пищевых отравлений.
Сотрудники ведомства проверили 66 объектов общепита, занимающихся изготовлением и продажей шаурмы. Из них в 65 были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Около половины исследованных проб готовой пищевой продукции и сырья не отвечало требованиям по микробиологическим показателям. В частности, в смывах с рук персонала, инвентаря, оборудования были найдены бактерии кишечной палочки.
Было изъято из оборота и утилизировано более 600 килограммов сырья и готовой продукции.
В 34 случаях предприятия были опечатаны после установления нарушений.
В суды направлено 53 административных материала на приостановление деятельности торговых объектов. Деятельность 23 объектов приостановлена на срок от 30 до 90 суток. В одном из случаев суд ограничился вынесением наказания индивидуальному предпринимателю (ИП), он был оштрафован на 1 000 рублей.
Материалы 29 дел находятся на рассмотрении в районных судах. В отношении 28 юрлиц и ИП вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 655 тысяч рублей.
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