Нарушения найдены почти во всех торговых точках с шаурмой

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Московское управление Роспотребнадзора выявило массовые нарушения при изготовлении и реализации шаурмы в предприятиях уличной сети с мая по август. Контроль усилился после жалоб покупателей и пищевых отравлений.

Сотрудники ведомства проверили 66 объектов общепита, занимающихся изготовлением и продажей шаурмы. Из них в 65 были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Около половины исследованных проб готовой пищевой продукции и сырья не отвечало требованиям по микробиологическим показателям. В частности, в смывах с рук персонала, инвентаря, оборудования были найдены бактерии кишечной палочки.

Было изъято из оборота и утилизировано более 600 килограммов сырья и готовой продукции.

В 34 случаях предприятия были опечатаны после установления нарушений.

В суды направлено 53 административных материала на приостановление деятельности торговых объектов. Деятельность 23 объектов приостановлена на срок от 30 до 90 суток. В одном из случаев суд ограничился вынесением наказания индивидуальному предпринимателю (ИП), он был оштрафован на 1000 рублей.

Материалы 29 дел находятся на рассмотрении в районных судах. В отношении 28 юрлиц и ИП вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 655 тысяч рублей.

