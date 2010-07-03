Продажу шаурмы приостановили на северо-западе Москвы

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Роспотребнадзор приостановил на 50 дней деятельность предприятия по изготовлению шаурмы на северо-западе Москве из-за угрозы здоровью и жизни людей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по причине нарушений санитарно-эпидемиологических требований продажу остановили на улице Сходненская, дом 17.

По данному факту в отношении юридического лица также составлен протокол об административных правонарушениях. Указывается, что у персонала отсутствовали медкнижки.

Также площадь помещения не соответствовала мощности организации, а приготовление блюд осуществлялось из необработанного сырья вместо полуфабрикатов.

5 августа полиция обнаружила в подмосковных Люберцах цех по производству заготовок для шаурмы, где работали в антисанитарных условиях.