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02:42

Продажу шаурмы приостановили на северо-западе Москвы

город общество происшествия безопасность еда

02:42

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Фото: depositphotos/gorkemdemir

Роспотребнадзор приостановил на 50 дней деятельность предприятия по изготовлению шаурмы на северо-западе Москве из-за угрозы здоровью и жизни людей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по причине нарушений санитарно-эпидемиологических требований продажу остановили на улице Сходненская, дом 17.

По данному факту в отношении юридического лица также составлен протокол об административных правонарушениях. Указывается, что у персонала отсутствовали медкнижки.

Также площадь помещения не соответствовала мощности организации, а приготовление блюд осуществлялось из необработанного сырья вместо полуфабрикатов.

5 августа полиция обнаружила в подмосковных Люберцах цех по производству заготовок для шаурмы, где работали в антисанитарных условиях.

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город общество происшествия безопасность еда

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