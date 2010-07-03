Диетолог поделилась рецептом правильной шаурмы

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Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендует любителям шаурмы готовить ее дома, передает Агентство "Москва".

По ее словам, используя филе индейки, соус из нежирного йогурта и свежие овощи, можно приготовить полезную шаурму. Она напомнила, что это это блюдо, приготовленное из жирного мяса с добавлением большого количества майонеза, кетчупа или других подобных по составу соусов, уже не будет полезным для здоровья.

"Сегодня классическая шаурма превратилась в популярное блюдо фастфуда, в результате чего в технологию его приготовления, а также в качественный и количественный состав ингредиентов были внесены значительные изменения, влияющие как на калорийность блюда, так и на его пищевую ценность", – сказала Стародубова.

Диетолог напомнила, что в 100 граммах покупной шаурмы может содержаться от 230 до 350 килокалорий, при этом размер порции составляет в среднем не менее 250–300 граммов, то есть в среднем 690 килокалорий на порцию. Она подчеркнула, что это блюдо можно сделать менее калорийным и более сбалансированным, приготовив дома из соответствующих ингредиентов.

Стародубова напомнила, что узнать больше о правильном питании, пройти тестирование в системе нутрилождик и получить свою персональную карту питания можно на площадках, расположенных рядом с медицинскими павильонами "Здоровая Москва".

Московское управление Роспотребнадзора выявило массовые нарушения при изготовлении и реализации шаурмы в предприятиях уличной сети с мая по август. Контроль усилился после жалоб покупателей и пищевых отравлений.

Сотрудники ведомства проверили 66 объектов общепита, занимающихся изготовлением и продажей шаурмы. Из них в 65 были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Около половины исследованных проб готовой пищевой продукции и сырья не отвечало требованиям по микробиологическим показателям. В частности, в смывах с рук персонала, инвентаря, оборудования были найдены бактерии кишечной палочки.

Было изъято из оборота и утилизировано более 600 килограммов сырья и готовой продукции. В 34 случаях предприятия были опечатаны после установления нарушений.

