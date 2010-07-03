Туристка заплатила почти 187 тысяч рублей за шаурму в Иерусалиме

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В Иерусалиме с туристки взяли 10100 шекелей за шаурму. В пересчете на рубли сумма покупки составила 187 тысяч. Об этом пишет местное издание Times of Israel.

Отмечается, что женщина купила еду с помощью банковской карты. Как только она узнала о списании огромной суммы, то тут же обратилась в полицию.

Хозяева торговой точки, где туристке продали шаурму, поспешили оправдаться, назвав инцидент банковской ошибкой. Однако некоторые бывшие сотрудники заведения уверяют, что таким образом торговая точка обманывает клиентов.

Уточняется, что обычная стоимость порции шаурмы составляет 80 шекелей или почти 1,5 тысячи рублей.

Ранее диетолог рассказал о правильном рецепте шаурмы. Любителям блюда порекомендовали готовить его дома самостоятельно.