На Украине 37 человек госпитализировали после отравления шаурмой

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В Одесской области Украины около 40 человек попали в больницу из-за отравления шаурмой.

"Сначала девять человек, потом 21, в итоге всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита", – цитирует РИА Новости представителя Госпродпотребслужбы.

Все пострадавшие покупали шаурму на улице Торговой в поселке Авангард.

Ранее Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников заявил, что в общепите всегда нужно учитывать человеческий фактор. Специалист подчеркнул, что хозяева предприятий, реализующих шаурму, обязаны следить за своими сотрудниками и тем, что они производят. "Владелец заведения должен обеспечить такую программу действий со стороны своих работников, чтобы контроль безопасности в цепочке производства, подачи, хранения и реализации продукции был максимальный", – пояснил эксперт. Специалист также добавил, что если у потребителя возникают какие-то сомнения по тому или иному заведению, то лучше доверять своему чутью.

Ранее московское управление Роспотребнадзора выявило массовые нарушения при изготовлении и реализации шаурмы в предприятиях уличной сети с мая по август. Контроль усилился после жалоб покупателей и пищевых отравлений.

