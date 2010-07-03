Роспотребнадзор приостановил работу кафе по продаже шаурмы в СЗАО

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Столичное управление Роспотребнадзора приостановило деятельность кафе по продаже шаурмы в СЗАО из-за ряда грубых нарушений, обнаруженных сотрудниками ведомства в ходе внеплановой проверки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Специалисты установили, что работники торговой точки не соблюдали температурный режим хранения продукции, а на самих продуктах отсутствовала маркировка. Кроме того, отсутствовали производственные журналы и технологические карты, не выполнялся производственный контроль. Сотрудники заведения не соблюдали личную гигиену и не проходили необходимые медицинские осмотры.

В ведомстве подчеркнули, что владельцу кафе уже выносились замечания, однако он не принял мер по их устранению. В связи с этим деятельность заведения приостановили на 30 суток.

Ранее сообщилось, что в Иерусалиме с туристки взяли 10100 шекелей за шаурму. В пересчете на рубли сумма покупки составила 187 тысяч. Женщина купила еду с помощью банковской карты. Как только она узнала о списании огромной суммы, то тут же обратилась в полицию. Хозяева торговой точки, где туристке продали шаурму, поспешили оправдаться, назвав инцидент банковской ошибкой.

