В школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе

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Прокуратура Липецкой области сообщила о проведенной совместно с Роспотребнадзором проверке в столовой школы №2 города Задонска, где в рисе обнаружили червей.

Изначально в правоохранительные органы с жалобой обратилась одна из местных жительниц. Отмечается, что услуги горячего питания в учебном заведении предоставляются одной из городских фирм на основании муниципального контракта.

В настоящее время прокуратура проверяет организацию.

В июле 2019 года сообщалось, что в одном из школьных лагерей детей собирались накормить пряниками с плесенью.

Скандал разгорелся после того, как 15-летняя вожатая летнего лагеря при образовательном учреждении сфотографировала некачественные продукты из столовой, а ее отчим опубликовал снимки в социальных сетях.

В итоге пост вызвал большой резонанс, один из федеральных каналов снял сюжет об услугах в школе, которые не отвечали требованиям безопасности.

Ранее в одном из столичных ресторанов на Лесной улице 20 человек отравились устрицами – некоторые гости заведения отделались повышенной температурой, другим же пришлось остаться в инфекционной больнице. Представитель владельца ресторана рассказал, что от услуг поставщика морепродуктов было решено отказаться, проводится санитарная проверка. Одна компания пострадавших посетителей уже заявила, что намерена подавать в суд и добиваться возвращения денег.