В школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе

15:09
15:09
Поделиться в социальных сетях:
Фото: vk.com/zadonskpravda
Прокуратура Липецкой области сообщила о проведенной совместно с Роспотребнадзором проверке в столовой школы №2 города Задонска, где в рисе обнаружили червей.
Изначально в правоохранительные органы с жалобой обратилась одна из местных жительниц. Отмечается, что услуги горячего питания в учебном заведении предоставляются одной из городских фирм на основании муниципального контракта.
В настоящее время прокуратура проверяет организацию.
В июле 2019 года сообщалось, что в одном из школьных лагерей детей собирались накормить пряниками с плесенью.
Скандал разгорелся после того, как 15-летняя вожатая летнего лагеря при образовательном учреждении сфотографировала некачественные продукты из столовой, а ее отчим опубликовал снимки в социальных сетях.
В итоге пост вызвал большой резонанс, один из федеральных каналов снял сюжет об услугах в школе, которые не отвечали требованиям безопасности.
Ранее в одном из столичных ресторанов на Лесной улице 20 человек отравились устрицами – некоторые гости заведения отделались повышенной температурой, другим же пришлось остаться в инфекционной больнице. Представитель владельца ресторана рассказал, что от услуг поставщика морепродуктов было решено отказаться, проводится санитарная проверка. Одна компания пострадавших посетителей уже заявила, что намерена подавать в суд и добиваться возвращения денег.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: