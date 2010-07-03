20 человек отравились устрицами в ресторане в центре Москвы

09:11
09:11
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20 человек отравились устрицами в ресторане на Лесной улице
В одном из столичных ресторанов на Лесной улице отравились 20 человек – некоторые отделались повышенной температурой, другим же пришлось остаться в инфекционной больнице. Все пострадавшие ели устриц: по словам посетителей, администрация ресторана не стала вступать в диалог, а просто удалила негативные комментарии на своем сайте, передает телеканал Москва 24.
"Рвота, сильная головная боль, тошнота. Чувствовалось, что отравление какое-то сильное. Было непонятно чем. Но отравились все пять человек. После пятницы мы нигде не встречались, логично было предположить, что это было именно в ресторане. Отзывы других людей подтвердили наши сомнения", – рассказал телеканалу один из посетителей, проведший в заведении вечер в компании друзей.
Другой посетитель сообщил, что после отравления написал возмущенный отзыв, но "эти комментарии начали затирать".
Представитель владельца ресторана позднее заявил, что от услуг поставщика морепродуктов было решено отказаться. Будет проведена внутренняя санитарная проверка, пока она не завершится, устриц в заведении подавать не будут.
"Мы приняли решение о компенсации всем обратившимся, в независимости от того, получены ли справки из медицинских учреждений. Наша пиар-служба со всеми связалась, чтобы донести информацию, полученную нами, и принести наши извинения по поводу инцидента, случившегося не по нашей вине, но на территории нашего ресторана", – добавил представитель заведения.
Вместе с тем управляющий OOO "Море продукты" Андрей Панин подтвердил телеканалу, что поставки приостановлены, а устриц сдали на экспертизу. Он при этом заверил, что продукцию "официально получают с Дальнего Востока по ветеринарным свидетельствам".
Одна компания пострадавших посетителей уже заявила, что намерена подавать в суд и добиваться возвращения денег. Ужин обошелся в 13 тысяч рублей, но если сумму вернут, посетители обещают считать конфликт исчерпанным.
Эксперты называют устриц "коварным деликатесом" – у одних людей есть индивидуальная непереносимость продукта, другие же выбирают неподходящие к блюду напитки, что потом приводит к проблемам. Как отметил ресторатор Андрей Грязнов, к порче продукта могли привести нарушения в логистике или хранении.
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