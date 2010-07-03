Ресторан в районе Дорогомилово обокрали на 2,5 млн рублей

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Неизвестный украл из сейфа ресторана, расположенного в столичном районе Дорогомилово, 2,5 миллиона рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как сообщается, в полицию обратился администратор ресторана на Кутузовском проспекте, доме 2/1, строении 6.

"Установлено, что неизвестный, находясь в служебном помещении заведения, расположенном на цокольном этаже, похитил из сейфа 2,5 миллиона рублей и скрылся", – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливается личность преступника.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали квартиру на Университетском проспекте в столице. Злоумышленники украли деньги, часы и украшения. В полицию обратился индивидуальный предприниматель 1967 года рождения, который рассказал о том, что его квартиру обокрали.