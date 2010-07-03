В школьном лагере детей собирались накормить пряниками с плесенью

Информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся гимназии в Королеве проверяют следователи.

Скандал разгорелся после того, как 15-летняя вожатая летнего лагеря при образовательном учреждении сфотографировала некачественные продукты из столовой, а ее отчим опубликовал снимки в социальных сетях.

"Я считаю, что такое отношение к детям недопустимо. Почему никто не посмотрел, какие продукты на стол кладут? Об этом должны знать все: дети ходят в школу, они пришли отдыхать, а тут такое – некачественная еда", – объяснила вожатая Татьяна Скворцова.

Отчим девушки Андрей Солдатов опубликовал снимки. В итоге пост вызвал большой резонанс, один из федеральных каналов снял сюжет об услугах в школе, которые не отвечали требованиям безопасности.

"Начальник лагеря попросила изъять публикацию, я сказал, что этого делать не стану. Появилось распоряжение: вожатых не пускать к обеду. Риторика поменялась: было указание изъять у вожатых их мобильные", – рассказал отчим вожатой.

Татьяну Скворцову после инцидента вызвала к себе начальник лагеря. Девушка записала разговор на диктофон.

"Ты опозорила гимназию, директора опозорила. За какой-то пряник должна отвечать? Столовая не имеет отношения к гимназии, поставщики не имеют отношения к гимназии. Я каждый день с ними ругаюсь, вчера и апельсин был гнилой, позавчера хлеб был гнилой, я все забраковала", – говорила руководитель лагеря.

Телеканал Москва 24 связался с директором гимназии №18 и спросил, почему школьникам на полдник привезли некачественные продукты.

"Пряники были произведены восьмого мая. Завезены на территорию гимназии 19 июня, а 24 июня выдавались нашим детям. Претензия была направлена и поставщику, и производителю. Уволен заведующий производством, объявлен выговор руководителю образовательной организации – то есть мне, объявлен выговор начальнику лагеря. У нас будет меняться команда", – рассказала Лариса Ялышева.

Директор также отметила, что к началу нового учебного года контракт с компанией, которая занимается поставкой продуктов питания в гимназию, расторгнут.

