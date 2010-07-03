Диетолог рассказала о пользе и вреде шаурмы

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Диетолог Елена Соломатина в интервью Москве 24 рассказала о том, можно ли есть шаурму. По мнению эксперта, польза или вред продукта зависит от качества используемых ингредиентов и от места приготовления.

"Тут говорим даже не о диетической составляющей шаурмы, а о ее опасности. Смотря какая точка продажи. Если ларек не оборудован водопроводом, у продавцов-изготовителей нет медицинской книжки, часто не соблюдаются санитарные нормы, то тогда есть риск подцепить различные кишечные инфекции", – объясняет диетолог.





Елена Соломатина диетолог Причиной также могут стать продукты, которые используются при приготовлении. Часто бывает, что само мясо нелучшего качества, просроченные продукты. Соусы, которые добавляются, на майонезе, и его большое количество. В этом случае она становится не только не диетической, но и опасной.

По словам эксперта, безопаснее всего домашняя шаурма: "Если шаурму делать самим, то ничего страшного может и не быть. Мы знаем, какие продукты купили, на каких досках мы разделываем продукты. Домашняя шаурма диетическая", – говорит Соломатина.

Ранее стало известно, что аналитики российской IT-компании сравнили стоимость шаурмы в различных городах страны и назвали места, где это блюдо стоит дешевле и дороже всего.

Самая дорогая шаурма продается на Сахалине (236 рублей), в Санкт-Петербурге (189 рублей), Новгородской (187 рублей) и Ленинградской областях (182 рубля). В Москве стоимость шаурмы в среднем составляет 145 рублей. Дешевле всего шаурма стоит в Чувашии и Курганской области (100 рублей), а также в Курской области (101 рубль).

Эксперты также выяснили, что чаще всего шавермой это блюдо называют в торговых точках в Новгородской и Ленинградской областях. "Вопреки расхожему мнению, наименование "шаверма" используют всего 15% заведений в 33 регионах России", – отмечается в исследовании.

До этого диетолог Антонина Стародубова посоветовала любителям шаурмы готовить ее дома. Она добавила, что шаурма, приготовленная из жирного мяса с добавлением большого количества майонеза, кетчупа или других подобных по составу соусов, уже не будет полезной для здоровья.



Соболева Илона