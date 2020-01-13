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Москва 24

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Наука

09:47

Российские ученые намерены вырастить искусственную конину

наука общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ученые в России планируют вырастить мясо из стволовых клеток животных без использования антибиотиков и других препаратов, которые могут нанести вред здоровью. Об этом сообщает газета "Известия".

В материале подчеркивается, что первая котлета из искусственно выращенной конины появится через три года. Получение мяса с помощью биопринтера станет возможно через пять лет.

По словам специалистов, такое мясо будет более качественной альтернативой продукции, произведенной в животноводческих хозяйствах. Искусственное мясо планируют выращивать в стерильных инкубаторах. Это позволит отказаться от антибиотиков, которые активно применяются на фермах.

Проектом по созданию искусственной конины занимаются ученые из Казани. Во всем мире сейчас существует порядка 30 подобных проектов.

Главной целью исследователей в настоящее время является поиск лучших условий и состава питательной среды для ускоренного роста мышечных компонентов. Кроме того, ученые пытаются найти способ включить в продукт жировые клетки, чтобы придать мясу вкус.

Ранее российские ученые разработали способ выращивать рыбное мясо, используя частички мальков. Предполагается, что фарш из культивируемой рыбы появится на российских прилавках через три года.

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