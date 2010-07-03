Растительное мясо начнут продавать в России

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В начале ноября в столичных супермаркетах премиум-класса начнут продавать растительное мясо калифорнийской компании Beyond Meat, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на дистрибуторов.

Упаковка с двумя котлетами массой 227 граммов будет стоить 750 рублей. Килограмм вегетарианского мяса обойдется потребителю в 3300 рублей.

В основе альтернативного мяса – гороховый белок, вода и рапсовое масло. Вкус и внешний вид мяса практически неотличим от обычного. Котлеты даже во время прожарки выглядят одинаково.

Блюда с продукцией от Beyond Meat уже тестируют сети фастфуда McDonald's, Subway, KFC и Burger King. В России их можно попробовать в сетях "Теремок" и Pizza Hut.

Аналитики Allied Market Research считают, что по всему миру рынок альтернативного мяса будет расти каждый год на 8,5 процента, к 2020 году его объем может превысить пять миллиардов долларов.



В России будут продавать растительное мясо

Ранее сообщалось, что в России создали искусственное мясо. Опытный образец ученые вырастили из мышечной ткани двухдневного теленка. 40-граммовый кусочек обошелся создателям в почти миллион рублей. Новинка появится на прилавках уже к 2023 году.

Голландский биолог Марк Пост из Университета Маастрихта представил общественности гамбургер, котлета в котором была "выращена в пробирке". Для этого были взяты стволовые клетки из мышц коровы – их помещали в питательную среду, которая стимулировала рост и размножение. В результате получались тонкие пластинки мышечной ткани, несколько сотен таких пластинок можно было собрать в котлету и обжарить.

