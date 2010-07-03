Названо самое вредное для человека мясо

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Диетолог, специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина рассказала, что мясо гуся тяжелее всего усваивается нашим организмом. После него идут утка, жирная баранина и свинина, сообщает "Вечерняя Москва".

В то же время эксперт отметила, что стоит учитывать способ приготовления и частоту приема.

"Мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым иным "диетическим" способом, поданное с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше. При этом даже отлично приготовленный свиной шашлык содержит жир в мышечных волокнах, насыщен частицами дыма, в нем присутствуют канцерогенные вещества", – объяснила она.

Диетолог обратила внимание на мясо в вакуумной упаковке. Даже если это "элитные" сорта", в нем могут содержаться консерванты. Чем дольше срок годности мяса, чем дальше страна-производитель, тем их окажется больше. Замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз, подчеркнула Ваулина.

Раньше некоторые специалисты были уверены, что красное мясо не полезно и может провоцировать онкологию, напомнила она. Однако это не подтверждается, заверила врач.

Мясо не должно быть пережаренным, готовиться с избытком специй, жира и соли. Нельзя после разморозки долго держать его в холодильнике, сообщают медики.

Эксперт посоветовала не вымачивать мясо в соленом маринаде, поскольку избыток соли вреден. Полезнее залить его кефиром, водой с соевым соусом или с лимонным соком, уточнила она.

"Что касается сыровяленого мяса, "хамона" и ему подобных продуктов, в умеренном количестве они вполне безобидны. Не надо путать вяленое и копченое. Именно к копченостям я прошу относиться с повышенным вниманием", – предупредила специалист.

Родителей она предостерегла от покупки копченых колбасок и нарезок мясных продуктов своим детям. По ее мнению, лучше брать мясо курицы, индейки, кролика.