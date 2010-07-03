Котлета с грядки. В Россию привезли искусственное мясо

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В Россию привезли известное на весь мир искусственное мясо, передает телеканал Москва 24. Как утверждают производители, в нем даже больше белка, чем в обычном. По прогнозам, уже через 15 лет растительные котлеты вытеснят с рынка традиционные, ведь в них активно инвестируют богатейшие люди мира.
В классическом бургере – 130 граммов мяса. При этом, по оценкам, к 2050 году потребление мяса в мире вырастет в два раза, и его может на всех не хватить. В качестве ответа столь нерадостным перспективам ученые придумали мясозаменитель.
Бургер с растительной котлетой обойдется дороже традиционного – он стоит 459 рублей. "Рецепт, температура не поменялись – поменялось только время приготовления. Котлета из говядины готовится чуть дольше, мы ее кидаем сразу на гриль. Котлету из растительного масла кинем позже, она жарится буквально по 40 секунд с каждой стороны", – рассказал шеф-повар Максим Кузнецов.
Визуально растительную котлету трудно отличить от настоящей. Они даже во время прожарки выглядят одинаково, да и по калорийности они одинаковые. "Основной краситель – это свекла, поэтому она получается красная и внутри тоже. Такая прожарка как будто медиум получается", – пояснил Кузнецов. Помимо свеклы и рапсового масла, в состав "фарша" входят гороховый белок, вода, кокосовое масло, соль, уксус, крахмал и дрожжевой экстракт. По словам создателей, котлета имеет такую же питательную ценность, как обычная, причем белка в ней около 20 граммов, то есть больше, чем в мясной.
Любители мясного BBQ протестировали "котлету с грядки" и пришли к выводу, что по вкусу растительный бургер очень похож на привычный мясной, хотя немного слаще и имеет растительный привкус. "Соус сильно маскирует вкус, но отдельно понятно, что не мясо", – заявил Николай, один из участников теста.
Как отмечают эксперты, заменить в бургерах мясную котлету растительной пока невыгодно. Псевдокотлеты – дорогие, ведь готовят их не повара, а ученые. В разработку проекта инвестировали 387,5 миллиона долларов. Главными спонсорами растительного мяса выступили один из создателей Microsoft Билл Гейтс и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон.
Ранее Росстат выяснил, в каких городах страны продают самые дорогие гамбургеры. Оказалось, что больше всего сэндвичи с мясной котлетой стоят в Сургуте (289,53 рубля), Белоярском (223,86 рубля) и Салехарде (194,44 рубля). Далее в рейтинге самых дорогих – гамбургеры из Норильска (182,12 рубля за штуку), Мурманска (174,55 рубля) и Туапсе (174,01 рубля).
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