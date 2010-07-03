Названы города России с самыми дорогими гамбургерами

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Фото: depositphotos/arskajuhani
В Росстате выяснили, в каких городах страны продают самые дорогие гамбургеры. Оказалось, что больше всего сэндвичи с мясной котлетой стоят в Сургуте (289,53 рубля), Белоярском (223,86 рубля) и Салехарде (194,44 рубля), сообщает News.ru.
Далее в рейтинге самых дорогих – гамбургеры из Норильска (182,12 рубля за штуку), Мурманска (174,55 рубля) и Туапсе (174,01 рубля). Согласно данным Росстата за июнь 2019 года, дешевле всего гамбургер обходится жителям Борисоглебска (48,52 рубля за штуку), Липецка (49,68 рубля) и Сыктывкара (51,76 рубля). За ними следуют Тула, где знаменитый американский сэндвич можно купить за 51,87 рубля, Воронеж (55,16 рубля) и Колпашево (55,33 рубля). В столице, уточняют в Росстате, гамбургер в среднем стоит 109,15 рубля, а в целом по стране его цена составляет 86,85 рубля.
Международный день гамбургера отметили 27 июля. Принято считать, что именно в этот день в 1900 году американец Луи Лессинг продал первый гамбургер в Нью-Хейвене. А широкую известность новый сэндвич с мясом получил спустя четыре года – на Всемирной выставке в Сент-Луисе. В настоящее время ежегодные продажи гамбургеров исчисляются десятками миллиардов.
В Парке Горького к Международному дню гамбургера организовали "Бургерфест". Всего за несколько часов гости гастрономического фестиваля съели 30 тысяч бургеров. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно было выбрать бутерброды с начинкой на любой вкус. 27 июля "Бургерфест" в центре Москвы посетили 570 тысяч человек.
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