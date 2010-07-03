Фестиваль "Бургерфест" собрал в Парке Горького более 500 тыс человек

Фестиваль "Бургерфест", который проходил 27 июля, посетили 570 тысяч человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В этот день на территории парка проходил первый тематический фестиваль "Бургерфест", приуроченный к празднованию Международного дня гамбургера.
В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно было выбрать бутерброды с начинкой на любой вкус: от креветок до экзотических восточных. Цены на авторские бургеры начинались от 300 рублей, почти в любом шале предлагали специальное меню, а также скидку на свою продукцию.
С 12:00 до 18:00 прошел большой концерт. На сцену вышли DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие популярные исполнители.
В Вашингтоне ежегодно проводится конкурс по поеданию бургеров на скорость. В этом году его уже в пятый раз выиграла девушка, которая весит менее 60 килограммов. Она смогла съесть 32 бургера всего за 10 минут, побив собственный рекорд годичной давности. Чемпионка выиграла 1,5 тысячи долларов.
Бургеры с креветками или мраморной говядиной можно попробовать в Парке Горького
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