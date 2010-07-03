Свыше тысячи бургеров в час будут готовить участники "Бургерфеста"

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До 1,5 тысячи бургеров в час будут готовить участники "Бургерфеста" в Парке Горького 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"В среднем на приготовление одного бургера уходит примерно четыре минуты. В субботу в Парке Горького будут работать 40 точек, которые будут выдавать до 1,5 тысячи бургеров в час", – говорится в сообщении.

Для посетителей тематического фестиваля будут представлены самые разные бургеры. Так, можно будет попробовать бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские, а также с паровыми корейскими булочками и экзотическими восточными начинками.

Почти все участники фестиваля подготовили для своих гостей скидки, а кто-то разработал специальное меню для "Бургерфеста". Также некоторые участники приготовят хот-доги по собственному рецепту.

Международный день гамбургера отпразднуют на Пушкинской набережной Парка Горького 27 июля. Фестиваль "Бургерфест" стартует в 11:00 и продлится до 20:00. На фестивале будут работать 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков, где москвичи и гости города смогут попробовать бургеры известных сетевых ресторанов.

Для гостей фестиваля выступят DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и многие другие известные артисты. Концертная программа пройдет с 12:00 до 18:00.

В Вашингтоне ежегодно проводится конкурс по поеданию бургеров на скорость. В этом году его уже в пятый раз выиграла девушка, которая весит менее 60 килограммов. Она смогла съесть 32 бургера всего за 10 минут, побив собственный рекорд годичной давности. Чемпионка выиграла 1,5 тысячи долларов.

