Гостей "Бургерфеста" в Парке Горького порадуют скидками на меню

Для гостей "Бургерфеста" в Парке Горького подготовили скидки на меню. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.
В пресс-службе рассказали, что цены на бургеры начинаются от 300 рублей. Почти все участники фестиваля подготовили для своих гостей скидки, а кто-то разработал специальное меню для "Бургерфеста". Также некоторые участники приготовят хот-доги по собственному рецепту.
Для гостей будут представлены самые разные бургеры. Так, можно будет попробовать бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские, а также с паровыми корейскими булочками и экзотическими восточными начинками.
Международный день гамбургера отпразднуют на Пушкинской набережной Парка Горького 27 июля. Фестиваль "Бургерфест" стартует в 11:00 и продлится до 20:00. На фестивале будут работать 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков, где москвичи и гости города смогут попробовать бургеры известных сетевых ресторанов.
Для гостей фестиваля будут выступать DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и многие другие известные артисты. Концертная программа пройдет с 12:00 до 18:00.
В Вашингтоне ежегодно проводится конкурс по поеданию бургеров на скорость. В этом году его уже в пятый раз выиграла девушка, которая весит менее 60 килограммов. Она смогла съесть 32 бургера всего за 10 минут, побив собственный рекорд годичной давности. Чемпионка выиграла 1,5 тысячи долларов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.