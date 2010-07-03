В Парке Горького пройдет "Бургерфест"

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Международный день гамбургера отпразднуют на Пушкинской набережной Парка Горького 27 июля. Гостей ждет фестиваль "Бургерфест", посвященный этому блюду, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На фестивале будет работать 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков, где москвичи и гости города смогут попробовать бургеры известных сетевых ресторанов.

Можено будет попробовать бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские, а также с паровыми корейскими булочками и экзотическими восточными начинками.

Кроме того, запланировано выступление DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и многих других известных артистов.

Мероприятия рассчитаны на весь день – с 11:00 до 22:00. Концертная программа пройдет с 12:00 до 18:00. Вход свободный.

В Вашингтоне ежегодно проводится конкурс по поеданию бургеров на скорость. В этом году его уже в пятый раз выиграла девушка, которая весит менее 60 килограммов. Она смогла съесть 32 бургера всего за 10 минут, побив собственный рекорд годичной давности. Чемпионка выиграла 1,5 тысячи долларов.