Гости гастрономического фестиваля в Парке Горького съели 30 тысяч бургеров

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Гости гастрономического фестиваля в Парке Горького приобрели уже 30 тысяч бургеров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По данным на 17:00, на концерт и фестиваль бургеров пришли уже 407 тысяч человек.

В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно выбрать бутерброд с начинкой на любой вкус: от креветок до экзотических восточных. Цены на авторские бургеры начинаются от 300 рублей, почти в любом шале предлагают специальное меню, а также скидку на свою продукцию.

С 12:00 началась концертная программа. На сцене выступают DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие. Музыкальная программа завершится в 18:00, а сам фестиваль продолжит работу до 22:00.

"Бургерфест" приурочен к Международному дню гамбургера. Считается, что впервые такой бутерброд 27 июля 1900 года придумал американец Луи Лессинг.

