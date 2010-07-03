Сегодня Парк Горького уже посетили 160 тысяч человек

С утра Парк Горького посетили уже 160 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
27 июля на территории парка проходит первый тематический фестиваль "Бургерфест", приуроченный к празднованию Международного дня гамбургера.
По данным на 14:00, гости фестиваля съели уже 20 тысяч бургеров. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно выбрать бутерброд с начинкой на любой вкус: от креветок до экзотических восточных.
Цены на авторские бургеры начинаются от 300 рублей, почти в любом шале предлагают специальное меню, а также скидку на свою продукцию.
С 12:00 началась концертная программа. До 18:00 на сцене DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие. Фестиваль бургеров продлится сегодня до 22:00.
Ранее сообщалось, что участники "Бургерфеста" в Парке Горького будут готовить до 1,5 тысячи бургеров в час.
Международный день гамбургера отмечают на Пушкинской набережной Парка Горького.
В Вашингтоне ежегодно проводится конкурс по поеданию бургеров на скорость. В этом году его уже в пятый раз выиграла девушка, которая весит менее 60 килограммов. Она смогла съесть 32 бургера всего за 10 минут, побив собственный рекорд годичной давности. Чемпионка выиграла 1,5 тысячи долларов.
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