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16:14

Сегодня Парк Горького уже посетили 160 тысяч человек

город фестивали

16:14

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Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

С утра Парк Горького посетили уже 160 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

27 июля на территории парка проходит первый тематический фестиваль "Бургерфест", приуроченный к празднованию Международного дня гамбургера.

По данным на 14:00, гости фестиваля съели уже 20 тысяч бургеров. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно выбрать бутерброд с начинкой на любой вкус: от креветок до экзотических восточных.

Цены на авторские бургеры начинаются от 300 рублей, почти в любом шале предлагают специальное меню, а также скидку на свою продукцию.

С 12:00 началась концертная программа. До 18:00 на сцене DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие. Фестиваль бургеров продлится сегодня до 22:00.

Ранее сообщалось, что участники "Бургерфеста" в Парке Горького будут готовить до 1,5 тысячи бургеров в час.

Международный день гамбургера отмечают на Пушкинской набережной Парка Горького.

В Вашингтоне ежегодно проводится конкурс по поеданию бургеров на скорость. В этом году его уже в пятый раз выиграла девушка, которая весит менее 60 килограммов. Она смогла съесть 32 бургера всего за 10 минут, побив собственный рекорд годичной давности. Чемпионка выиграла 1,5 тысячи долларов.

В Парке Горького отмечают День бургера

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город фестивали

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