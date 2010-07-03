Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы

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Главный диетолог Депздрава Антонина Стародубова рекомендовала россиянам заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.

Она добавила, что для заправки окрошки лучше использовать продукты с пониженной жирностью, имея ввиду пахту, айран, кефир с низким процентом жира, свекольный отвар. При этом она уточнила, что в окрошку не стоит добавлять майонез или другие соусы, которые содержат огромное количество соли, сахара и насыщенных жиров.

Диетолог отметила, что легкие и холодные супы рекомендуется употреблять ежедневно. "Почти в каждой семье существует свой фирменный рецепт окрошки, но в среднем, одна порция блюда (400 граммов) обладает сравнительно небольшой калорийностью – 260-280 калорий", – уточнила она.

Ранее диетологи уже рекомендовали россиянам ежедневно есть суп как низкокалорийное и при этом сытное блюдо. Специалисты отмечали, что супы можно есть не только в обед, но и вечером на ужин. Вместе с белковым блюдом он насытит человека и не даст лишних калорий. При этом с помощью супа можно легко оздоровить и разнообразить свой рацион.