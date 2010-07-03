Названа причина подорожания окрошки

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В мае приготовление окрошки обойдется в 420 рублей, что на 9% больше, чем годом ранее. Главы Союза потребителей России Петр Шелищ объяснил, с чем связано подорожание традиционного блюда русской кухни, передает ИА "НСН".

По словам эксперта, большую роль в приготовлении окрошки играет сезонный товар.

"Новые овощи еще не подошли, запасы урожая прошлого года по-видимому заканчиваются. Это обычно сказывается в такой сезон на ценах на овощи", – отметил Шелищ.

Он также пояснил, что людей тревожит не увеличение цен на продукты, а то, что не растут их доходы.

"Когда реальные доходы остановились, а то и падают, конечно, люди чувствуют себя неуютно и уже даже не очень надеются, что что-то изменится", – заключил специалист.

