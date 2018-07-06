Названо любимое блюдо иностранных болельщиков ЧМ в Москве

Фото: depositphotos/lisovskaya

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что окрошка стала одним из самых популярных и любимый блюд у иностранных болельщиков ЧМ-2018 в столице. Об этом Немрюк рассказал эфире телеканала "Москва 24"

По его словам, столичные заведения общественного питания подготовились к наплыву иностранных туристов и перевели меню на разные языки, а также увеличили ассортимент, добавив новые национальные блюда.

Ранее генеральный директор "Союза мороженщиков России" Геннадий Яшин рассказал, что у зарубежных болельщиков ЧМ-2018 из сортов мороженого наибольшей популярностью пользуется пломбир в вафельном стаканчике. На все продажи мороженого, по его словам, 45 процентов приходится именно на этот вид десерта.