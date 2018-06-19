Названо самое популярное мороженое у иностранных болельщиков ЧМ-2018

Фото: depositphotos/ yuliang11

Генеральный директор "Союза мороженщиков России" Геннадий Яшин рассказал, что у зарубежных болельщиков ЧМ-2018 наибольшей популярностью пользуется пломбир в вафельном стаканчике.

"Большое количество туристов в Москву сейчас приехало в связи с чемпионатом мира по футболу. У иностранных туристов наибольшим спросом пользуется пломбир в вафельном стаканчике", - приводит слова Яшина Агентство "Москва".

На все продажи мороженого, по его словам, 45 процентов приходится именно на пломбир в вафельном стаканчике.

Яшин также отметил, что за 18 июня было продано около 300 тонн лакомства.

Также сообщается, что на аукционы выставили право продажи в столице с 33 тележек "Мороженое".



Победители торгов смогут начать продажу мороженого на улицах в центре и парках столицы.

Заявки для участия в аукционе будут принимать до 29 июня, а сами торги состоятся четвертого июля.

Победители получат право на торговлю мороженым у метро "Тверская", "Площадь революции", "Театральная", "Арбатская", "Парк культуры" и "Маяковская".