В Роскачестве назвали способы отличить настоящий мед от фальсификата

Специалисты Роскачества рассказали РИА Новости, на какие параметры следует обращать внимание при выборе меда в магазине. По их словам, в первую очередь значение имеет цвет продукта: цветочный мед обычно светло-желтый, липовый – янтарный, а гречишный – ближе к коричневому.

В ведомстве отметили, что натуральный мед (если он не засахарился) отличается прозрачной консистенцией без мутности и осадка. Засахаривание прошлогоднего продукта является нормой. Для проверки жидкого меда эксперты советуют покрутить банку: содержимое должно быть вязким и плавно перетекать от стенки к стенке.

Покупателям также рекомендуется изучать маркировку – в частности, год сбора и дату упаковки. Гарантией качества служит российский Знак качества на упаковке, который подтверждает соответствие продукта повышенным стандартам Роскачества. В настоящее время такой знак имеют восемь наименований меда в России.

При возможности продегустировать продукт следует оценить его вкус: у хорошего меда нет карамельного (признак перегрева) или кислого (начало брожения) привкуса. Для гречишного и каштанового меда допустима легкая горчинка.

Также в Роскачестве подчеркнули, что хранить мед рекомендуется в темном прохладном месте при температуре не выше 20 градусов. В хорошо укупоренной таре продукт сохраняет свойства до года, в герметичной – до двух лет.

