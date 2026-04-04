В Роскачестве назвали минимальную цену хорошего вина

Фото: depositphotos/MicEnin

Качественное российское вино можно найти в магазинах по цене 500–600 рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

Он также добавил, что даже за 400 рублей потребитель способен приобрести достойный алкоголь от крупных производителей. Такие вина тоже получают достаточно высокий рейтинг Роскачества.

Протасов подчеркнул, что крупные индустриальные виноделы научились делать отличную продукцию по низкой цене.

Ранее в России впервые появился органический коньяк. Продукция французского производителя прошла сертификацию.

При производстве органического коньяка соблюдаются принципы отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда.