Бутылку вина 1945 года продали на аукционе в США за 815,5 тыс долларов

Бутылка французского вина винодельни Domaine de la Romanee-Conti урожая 1945 года ушла с торгов за рекордные 815,5 тысячи долларов. Об этом сообщает UPI со ссылкой на американский аукционный дом Acker.

Бутылка долго находилась в личном погребе винодела из Бургундии Роберта Друэна. Предыдущий мировой рекорд был зафиксирован в 2018 году, когда бутылку вина продали за 558 тысяч долларов.

Вино Domaine de la Romanee-Conti 1945 года является последней партией напитка, произведенной перед пересадкой виноградников компании.

"Поскольку производство было крайне ограничено, сохранившиеся бутылки долгое время считались самыми дорогими коллекционными винами", – говорится в сообщении.

По словам главы аукционного дома Джона Капона, он только три раза пробовал данное вино, и оно является лучшим.

