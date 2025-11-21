Случайно найденный на чердаке комикс продан за рекордные 9 млн долларов

Фото: comics.ha.com

Первый выпуск комикса "Супермен" 1939 года, в котором главный герой впервые выступил в качестве сольного персонажа, был продан на аукционе Heritage за 9,12 миллиона долларов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным журналистов, комикс нашли трое братьев, которые разбирали чердак своей умершей матери. Редкий выпуск оказался в коробке с газетными вырезками.

Оказалось, что мать купила комикс вместе с несколькими другими, когда она жила в Сан-Франциско и ей было 9 лет. Женщина много лет говорила сыновьям о редких комиксах, но так и не смогла вспомнить, где они хранятся, поэтому этот факт считался семейной легендой.

Лот получил оценку 9 из 10 по версии Certified Guarantee Company. Это значит, что комикс находится в отличном состоянии.

Полученная с продажи сумма значительно превысила предыдущий мировой рекорд, установленный в 2024 году. Тогда комикс, в котором впервые появляется Супермен, был продан за 6 миллионов долларов.

