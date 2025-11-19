Самый дорогой кофе в истории появился в Дубае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Дубае появился самый дорогой кофе в истории. Цена за одну чашку такого напитка составляет 80 тысяч рублей, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на The Independent.

Кофе готовят из зерен редкого сорта Geisha линии Nido 7. Их выращивают на склонах вулкана Бару, расположенного в западной Панаме. За урожай можно собрать лишь несколько килограммов кофейных зерен.

На аукционе в Панаме дубайское кафе Julith Coffee купило 20 килограммов Nido 7. По планам, из них сварят примерно 400 чашек кофе. Одну уже забронировали для эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума.

Ранее стало известно, как изменились в России цены на кофе и какао с прошлого года. По данным экспертов, стоимость кофе выросла на 27% и составила до 379 рублей за упаковку весом 150 граммов. Какао подорожало на 31%, до 168 рублей за пачку весом 185 граммов. Исследование провели на основе 7 миллионов чеков покупателей из разных городов России.