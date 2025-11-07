Более 430 кофейных автоматов установлено на 223 станциях столичного метро

Фото: mosmetro.ru

Более 430 кофейных автоматов установлено на 223 станциях московского метро. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

Автоматы размещаются не только в переходах станций, но и в вестибюлях. Помимо этого, пассажиры могут приобрести напитки с собой в 90 кофейнях, которые расположены в подуличных переходах метро. Разработаны и уникальные аппараты, например, робот-бариста на "Нижегородской" и "Курской".

Кроме того, для пассажиров в марте этого года было открыто кафе, которое расположено на станции "Нижегородская". Там представлены различные напитки и еда, в том числе сэндвичи, выпечка, закуски и десерты.

В свою очередь, на "Войковской", "Арбатской" и в "Деловом центре" работают буфеты, где жители столицы и туристы могут перекусить или взять с собой выпечку, кофе и комплексные обеды.



Однако в пресс-службе столичного метрополитена пассажиров попросили быть аккуратнее с едой и напитками, чтобы не испачкать себя и других людей во время поездок. Горожан призвали провозить еду и напитки только в закрытой таре.

Ранее компания "Аэроэкспресс" обновила залы ожидания и на 15% увеличила число посадочных мест в них. Всего появилось около 200 мест. Пассажирам теперь доступны новые мягкие кресла со специальными местами для ручной клади, выполненные в эргономичном дизайне.

Зоны ожидания находятся в терминалах аэропортов Шереметьево и Домодедово, а также на Белорусском и Павелецком вокзалах. Кроме того, посетителям доступны кафе, магазины, отели и другие сервисы.

