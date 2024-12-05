"Аэроэкспресс" увеличил число посадочных мест в залах ожидания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Аэроэкспресс" обновила залы ожидания и на 15% увеличила число посадочных мест в них. Как отметили в пресс-службе перевозчика, всего появилось около 200 мест.

Пассажирам теперь доступны новые мягкие кресла со специальными местами для ручной клади, выполненные в эргономичном дизайне. Фурнитура сидений включила в себя износостойкий экологичный материал в фирменном стиле "Аэроэкспресс".

Зоны ожидания находятся в терминалах аэропортов Шереметьево и Домодедово, а также на Белорусском и Павелецком вокзалах, напомнили в компании. Кроме того, в пресс-службе уточнили, что посетителям также доступны кафе, магазины, отели и другие сервисы.

Помимо этого, для удобства передвижения с багажом перевозчик предусмотрел лифты, эскалаторы и обеспеченную доступную среду для маломобильных путешественников.

С 3 декабря "Аэроэкспресс" изменил тарифы на поезда и экспресс-автобусы. Так, цена билета по тарифу "Стандарт" теперь равна 650 рублям.

Также были проиндексированы тарифы "Стандарт Туда – Обратно", "Бизнес" и "Бизнес Туда – Обратно". Их стоимость составила 1 200, 1 500 и 2 500 рублей соответственно.

Еще "Аэроэкспресс" расширит линейку группы тарифов "Семейный" 10 декабря. Воспользоваться соответствующим тарифом можно будет не только при поездке в обе стороны, но и в одну.