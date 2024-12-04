Поезда на МЦД-3 и МЦД-4 планируют полностью заменить в 2025–2026 годах

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Поезда на третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД-3 и МЦД-4) будут полностью заменены в 2025–2026 годах. Об этом сообщил Сергей Собянин в прямом эфире телеканала Москва 24.

"Мы не только прокладывали рельсы, но и строили первоклассные комфортабельные станции, так называемые московские вокзалы", – сказал он.

Мэр города подчеркнул, что на первых двух диаметрах поезда уже полностью обновили.

Кроме того, на линиях МЦД возведено свыше 80 городских вокзалов, которые можно сопоставить со станциями метро. Как подчеркнул Собянин, московские власти также планируют построить еще 40 вокзалов.

По словам мэра столицы, диаметры ежедневно перевозят более 1,5 миллиона пассажиров, а за пять лет ими воспользовались уже миллиард человек.

В Москве прикладывают все усилия для обновления подвижного состава электричек в ускоренном порядке, добавил градоначальник.

Между тем число турникетов, позволяющих оплачивать проезд виртуальной картой "Тройка", увеличится до 85 на 15 станциях МЦД-3 к концу года. Дополнительное оборудование появится на участке от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково. Такое решение позволит увеличить пропускную способность и сократит время ожидания у турникетов.

На сегодняшний день виртуальная "Тройка" работает во всем городском транспорте столицы, включая все станции МЦД в зонах "Центральная" и "Пригород".

