Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Подошла к концу проходка левого перегонного тоннеля от станции "Народное Ополчение" до станции "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"В целом проект уже построен на 34%, более чем на треть. Сегодня завершаем проходку одного из тоннелей", – рассказал мэр Москвы в ходе посещения строительной площадки.

В свою очередь, президент компании-подрядчика АО "Объединение "Ингеоком" Дмитрий Евсеев подчеркнул, что строительные работы ведутся в соответствии с графиком.

"Второй щит выходит в декабре. Этот пусковой участок – три станции", – добавил он.

Проходку левого перегонного тоннеля вел тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Натали", который прошел тоннель примерно за полгода. Отмечается, что глубина заложения станции метро "Народное Ополчение" составила 22 метра, на выходе же у станции "Бульвар Генерала Карбышева" – 12 метров.

Новая линия столичного метро пройдет от Московского международного делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Предполагается, что в первые годы работы Рублево-Архангельской линией будут пользоваться порядка 250 тысяч пассажиров в день.

Строительные работы по реализации первого и второго этапов строительства Рублево-Архангельской линии стартовали в 2021 году. Так, они прошли от станции "Шелепиха" до станции "Липовая Роща" протяженностью с шестью новыми станциями: "Звенигородская", "Народное Ополчение", "Бульвар Генерала Карбышева", "Серебряный Бор", "Строгино" и "Липовая Роща".

Проходка тоннелей на участке "Народное Ополчение – Бульвар Генерала Карбышева" стартовала 15 мая 2024 года, а уже в сентябре текущего года ТПМК "София" начал вести проходку правого тоннеля на участке "Шелепиха – Звенигородская". Сооружение левого тоннеля будет выполнено в 2025 году, а всех перегонных тоннелей линии от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" – в 2026 году.

С помощью новой линии метро удастся повысить качество транспортного обслуживания примерно миллиона горожан семи центральных, западных и северо-западных районов столицы. Так, в зоне притяжения линии к 2032 году будет организовано порядка 850 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля на участке от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до станции "Серебряный Бор" Рублево-Архангельской линии метро. Специалисты приступили к активной работе на третьем участке этой линии – запустили 10-метровый щит. При этом, по словам мэра, сама станция "Бульвар Генерала Карбышева" очень востребованная.