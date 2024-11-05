Работа над внутренними помещениями началась на станции метро "Народное Ополчение"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Стартовало устройство внутренних помещений южного вестибюля и платформенного участка станции метро "Народное Ополчение" строящейся Рублево-Архангельской линии. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Он уточнил, что строители возводят кирпичные перегородки служебных и технических помещений. Всего по проекту запланированы более 300 помещений, большая часть из которых предназначена для инженерных систем станции, в частности для оборудования тягово-понизительной подстанции, объяснил Десятков.

Станция "Народное Ополчение" запроектирована с двумя подземными вестибюлями, обеспечивающими выход пассажиров с одной стороны на улицу Демьяна Бедного, с другой – к строящимся подземным переходам на одноименную станцию БКЛ, жилой и общественной застройке, остановкам наземного общественного транспорта.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Сергея Жукова, на платформенном участке завершается устройство гидроизоляции, затем начнется облицовка гранитом. В северном вестибюле продолжается устройство монолитных конструкций – объем бетонирования выполнен более чем на треть, отметил он.

Ранее отделка помещений началась на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро. В данный момент завершена разработка грунта котлована и выполнено соединение платформенного лотка. Активно идут монолитные работы.

Вместе с отделкой, включая помещения тягово-понизительной подстанции, ведется обратная засыпка котлована, выполненная уже на треть.